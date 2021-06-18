В Румынии курортный город "оккупировали" медведи: животные забираются в магазины и дома местных жителей

При этом они совершенно не боятся людей и не реагируют на попытки прогнать их.
Румынский курортный городок Бэйле-Тушнад страдает от нашествия голодных медведей. Животные из близлежащих лесов уже разгромили несколько магазинов.
Об этом сообщил Agerpres.
Отмечается, что медведи забираются в местные дома и магазины, чтобы украсть еду. При этом они совершенно не боятся людей и не реагируют на попытки прогнать их.
Мэр Бэйле-Тушнад назвал ситуацию "катастрофической". На улицах небольшого населенного пункта насчитали от десяти до 16 медведей. Наибольшую опасность представляет медведица с тремя детенышами, которая агрессивно защищает потомство.
Полиция просит жителей города соблюдать дистанцию, не кормить животных и не пытаться с ними сфотографироваться. Горожане, в свою очередь, недовольны бездействием служб, которые пока не предприняли эффективных мер по изгнанию медведей.
Между тем в России жители Югры перестали ходить на кладбища. Людям страшно из-за медведей, которые облюбовали могилы, питаясь оставленными там людьми продуктами.