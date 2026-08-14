В Румынии на пляже обнаружили обломок беспилотника

Правоохранители огородили опасное место / © Associated Press

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На пляже румынского курортного Костинешти был обнаружен фрагмент беспилотного летательного аппарата. После находки правоохранители оперативно ограничили доступ к части побережья и установили вокруг подозрительного предмета безопасный периметр.

Об этом сообщает Digi24.

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Неизвестный предмет был замечен непосредственно на берегу. На место прибыли полицейские и другие экстренные службы. После предварительного осмотра представители власти подтвердили, что обнаруженный фрагмент является частью беспилотника.

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Обломок обнаружили неподалеку от участка, где днем ранее уже обнаруживали дрон. Специалисты предполагают, что новая находка может принадлежать тому же беспилотному аппарату.

Напомним, предварительный инцидент произошел 13 августа у дамбы. Подозрительный объект первыми увидели отдыхающие, обратившиеся в экстренные службы. После этого к проверке находки были привлечены специалисты Военно-морских сил Румынии.

Водолазы EOD тщательно обследовали найденный фрагмент. Проверка показала, что он не содержал взрывчатых веществ и не представлял пиротехнической угрозы.

Правоохранители продолжают следить за ситуацией и обследовать прибрежную территорию на случай обнаружения других обломков.

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Также сообщалось, что ряд союзников планируют усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО после падения российского беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац.

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