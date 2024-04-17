В Румынии над военным аэродромом заметили неизвестные дроны – подробности

В Румынии военнослужащие 57-й авиабазы имени Михаила Когелничана заметили несколько неизвестных дронов над аэродромом в ночь на 16 апреля.

Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода" со ссылкой на заявление ВВС Румынии.

Как заявил румынский генерал Константин Спыну, дроны были "заблокированы" электронными средствами, поскольку они рисковали помешать полетам военной базы.

Сотрудники службы безопасности 57-й авиабазы оперативно сообщили о присутствии в воздухе в районе международного аэропорта "Михаил Когелничана" дронов.

Дроны, за которыми наблюдали с помощью электронных, оптических и визуальных средств, были небольшие по размеру, скорее всего, коммерческого типа и летели на низких скоростях и малых высотах.

"Согласно регламенту, были приняты все меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве, о сложившейся ситуации, оперативно информированы органы гражданского воздушного движения. Также неоднократно применялись средства РЭБ, радиолокационный и визуальный контакт с двумя последними системами был потерян около 00:30", — говорится в сообщении пресс-службы ВВС Румынии.

Командование 57-й авиабазы Михаилу Когелничану сообщило военной прокуратуре о применении мер, предусмотренных законом в подобных ситуациях. Также на уровне воинской части была назначена комиссия по расследованию происшествия во главе с начальником штаба 57-й авиабазы.

Напомним, в Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе.

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