Флаг Румынии / © Associated Press

В горах Румынии нашли мертвым 28-летнего украинца. Мужчина остался ждать помощи после ухудшения состояния здоровья, но спасти его не удалось.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

По информации, в службу спасения обратился спутник погибшего. Он сообщил, что после незаконного пересечения границы они вместе оказались в высокогорье горы Марамуреш. Впоследствии состояние одного из мужчин резко ухудшилось.

«28-летний украинец получил отек ноги и больше не мог передвигаться. Он остался на горе ждать помощи», — сообщил журналист.

Мужчину обнаружили без снаряжения. В результате поисков румынские пограничники и спасатели обнаружили украинца мертвым.

По предварительным данным, он был легко одет в кроссовках и без необходимого снаряжения, несмотря на снег в горах и низкие ночные температуры.

Как утверждает журналист, тело погибшего планируют спустить к подножию горы. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

