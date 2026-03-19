В Румынии нашли мертвым украинца — что известно
Его тело обнаружили спасатели.
В горах Румынии нашли мертвым 28-летнего украинца. Мужчина остался ждать помощи после ухудшения состояния здоровья, но спасти его не удалось.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.
По информации, в службу спасения обратился спутник погибшего. Он сообщил, что после незаконного пересечения границы они вместе оказались в высокогорье горы Марамуреш. Впоследствии состояние одного из мужчин резко ухудшилось.
«28-летний украинец получил отек ноги и больше не мог передвигаться. Он остался на горе ждать помощи», — сообщил журналист.
Мужчину обнаружили без снаряжения. В результате поисков румынские пограничники и спасатели обнаружили украинца мертвым.
По предварительным данным, он был легко одет в кроссовках и без необходимого снаряжения, несмотря на снег в горах и низкие ночные температуры.
Как утверждает журналист, тело погибшего планируют спустить к подножию горы. Окончательную причину смерти установит экспертиза.
