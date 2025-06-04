В Румынии наводнение грозит уничтожить уникальный объект, привлекающий туристов со всей Европы

Соляная шахта / © www.flickr.com/red bull 2011

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Сильнейшие наводнения за последние 30 лет в жудеке Харгита в Румынии поставили под угрозу существование легендарной соляной шахты Прайд — популярной туристической локации, которая ежегодно привлекает более полумиллиона посетителей.

Об этом сообщило издание Reuters.

Шахту пришлось временно закрыть, ведь подъем уровня воды в местном ручье привел к частичному затоплению ее территории. Уникальные соляные галереи, где функционируют парк развлечений, медицинский центр и часовня, оказались под угрозой. По словам представителей государственной компании National Salt Company S.A., частично владеющей шахтой, ситуация может иметь катастрофические последствия для экономики всего региона.

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Мэр города Прайд Ласло Ньягрус сообщил, что работники эвакуировали технику и строят защитные сооружения, чтобы спасти те части шахты, которые еще не пострадали.

«Они пытаются спасти этот участок, эти галереи, строя так называемые шлюзы и плотины для его защиты, чтобы по крайней мере эта часть… не была повреждена. Нам нужно очень быстро посмотреть, что можно сделать в секторе туризма, какие возможности можно изучить или следует изучить, чтобы мы могли удержать как можно больше туристов в Прайде», — отметил Ньягрус.

По данным Reuters по состоянию на 3 июня, спасательным службам удалось изменить направление потока воды, благодаря чему удалось избежать дальнейшего затопления шахты, хотя некоторые ее участки уже подверглись обвалам.

Напомним, из-за наркотиков в популярных конфетах ребенок впал в кому.

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