В Румынии назначен новый министр обороны: его предшественник ушел с поста после высказываний об Украине

Президент Румынии Клаус Йоганнис утвердил Ангела Тилвара в должности министра обороны страны.

Об этом сообщает Romania-Insider.

Его предшественник, Василе Дынку, недавно подал в отставку после скандального заявления о переговорах Украины и России.

Как пишет издание, кандидатура Тилвара была предложена партией Социал-демократов Румынии (PSD) с "относительно скудным политическим опытом и без всякого влияния на исполнительном уровне".

Отец Ангела Тилвара работал ранее руководителем Управления контрразведки в городе Вранча.

Скандальное заявление экс-министра обороны Румынии Василе Дынку

Василе Дынку, до этого возглавлявший министерство обороны Румынии, заявил, что "переговоры с Россией могут быть единственным шансом на мир в Украине и Украина должна уступить свои территории".

Заявление министра вызвало критику со стороны президента Румынии Клауса Иоганниса, после чего Динку заявил, что уходит с должности министра обороны.

Читайте также: