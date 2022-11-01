В Румынии назначен новый министр обороны: его предшественник ушел с поста после высказываний об Украине

Президент Румынии утвердил в должности министра обороны страны.
Президент Румынии Клаус Йоганнис утвердил Ангела Тилвара в должности министра обороны страны.
Об этом сообщает Romania-Insider.
Его предшественник, Василе Дынку, недавно подал в отставку после скандального заявления о переговорах Украины и России.
Как пишет издание, кандидатура Тилвара была предложена партией Социал-демократов Румынии (PSD) с "относительно скудным политическим опытом и без всякого влияния на исполнительном уровне".
Отец Ангела Тилвара работал ранее руководителем Управления контрразведки в городе Вранча.
Скандальное заявление экс-министра обороны Румынии Василе Дынку
Василе Дынку, до этого возглавлявший министерство обороны Румынии, заявил, что "переговоры с Россией могут быть единственным шансом на мир в Украине и Украина должна уступить свои территории".
Заявление министра вызвало критику со стороны президента Румынии Клауса Иоганниса, после чего Динку заявил, что уходит с должности министра обороны.
Читайте также:
- Моравецкий призвал Европу предоставить Украине оружие и финансы для победы в войне
- На смену "боевым комарам" пришли украинские чудо-беспилотники: Путин хлопнул очередную глупость об атаках судов Украиной
- Прихвостень Путина Пригожин врасплох назвал Зеленского "уверенным и симпатичным парнем"