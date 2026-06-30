В Румынии обнаружили боевую часть русского дрона: детали от Минобороны

Сбитый русский дрон / © скриншот с видео

Реклама

В Румынии обнаружили обломок русского дрона у села Рачелу в уезде Тулча. Саперы обезвредили взрывчатую часть беспилотника.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

Что известно о «находке»

Фрагменты дрона нашли после обращения местного жителя в экстренную службу 112. На место прибыли военные и представители других служб, которые обследовали территорию и подтвердили наличие взрывного заряда.

Реклама

«Утром 30 июня боеприпас был уничтожен путем контролируемого подрыва на специально подготовленной площадке. Операция была проведена с соблюдением всех требований безопасности. Расследованием инцидента занимается прокуратура при Апелляционном суде Констанции», - говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов, найденные обломки принадлежат российскому беспилотнику, который использовался при атаке на украинскую портовую инфраструктуру в апреле 2026 года.

Красноречивые цифры

В Минобороны Румынии напомнили, что:

с начала полномасштабной войны России против Украины зафиксировано более 100 атак вблизи румынской границы;

за это время российские дроны 29 раз незаконно заходили в воздушное пространство страны, а обломки или целые беспилотники находили на территории Румынии примерно в 50 случаях;

только с начала 2026 года у границы зарегистрировано 33 российских атаки;

из-за угрозы нарушения воздушного пространства истребители Румынии 26 раз поднимались за тревогой;

в случае проникновения русских дронов фиксировались 15 раз.

Ранее на побережье эстонского уезда Ляэне-Вирумаа местный житель обнаружил обломок крыла беспилотника , который, по предварительным данным, вынесло море на берег. Правоохранители предполагали, что найденный фрагмент может принадлежать украинскому дрону. В рамках расследования должны были установить точное происхождение находки и обстоятельства попадания на эстонское побережье.

Реклама

Новости партнеров