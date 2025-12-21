В Румынии обнаружили неизвестный дрон с парашютом

Беспилотник. Иллюстративное изображение / © Харьковский городской совет

В воскресенье, 21 декабря, в лесистой местности на горе Стримту в Румынии обнаружили неизвестный беспилотник, к которому был прикреплен парашют.

Об этом сообщило румынское издание Digi24.

О находке сообщил полиции 49-летний мужчина, который участвовал в организованной охоте в этой местности. Летательный аппарат был обнаружен среди деревьев.

Гора Стримту расположена в уезде Арджеш в центральной части страны, в 150 км к северо-западу от румынской столицы Бухареста.

Сообщается, что дрон достаточно большой — шириной два метра. Он неповрежден и к нему был прикреплен парашют.

Полиция сообщила уполномоченные учреждения, которые будут проводить специальное расследование, чтобы установить назначение дрона и обстоятельств его попадания в эту местность.

Напомним, недавно на западе Турции, в провинции Балыкесир, обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который упал на пустырь. Дрон увидели местные фермеры, которые передали его правоохранителям.

Это уже второй случай падения дрона в Турции. 19 декабря в этой стране разбился беспилотник «Орлан-10» российского производства. Это произошло в сельской местности в 50 км от Стамбула.