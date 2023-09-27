В Румынии объяснили свои действия по украинскому зерну: премьер сделал заявление вслед за Польшей

Румыния не внедряла односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, в частности зерна как Польша или Словакия и Венгрия, считает, что государству нужно помогать, пока не закончится война.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Digi24.ro.

Премьер уверен, что Украине нужно помогать ее победе в войне против России. Чолаку подчеркнул, что его страна отреагировала не так, как Польша. Поэтому он допустил лицензирование экспорта и импорта украинской сельскохозяйственной продукции. К этому решению правительство Румынии пришло после консультаций с президентом Клаусом Иоганнисом.

"Благодаря диалогу мы нашли эту систему лицензирования экспорта из Украины, чтобы фермеры были защищены, но мы не придумали запрета, потому что это было бы сигналом о том, что мы не хотим помогать Украине, а это неправда", — сказал он.

Чолаку также уверен, что война между Россией и Украиной, это не между Путиным и Зеленским, это война между диктатором и демократическим миром.

"Возможно, в этом году многие румыны меньше уехали в отпуск, потому что были какие-то лишние расходы, спровоцированные этой войной, но мы как-то не задумываемся, что происходит в Украине с теми людьми? И посмотрим, что будет с теми людьми", — добавил премьер.

Напомним, иски Украины к ВТО по поводу зернового конфликта с Польшей, Словакией и Венгрией могут быть отозваны, однако эти государства и ЕС должны выполнить одно важное условие.

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