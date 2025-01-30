В Румынии объявляли воздушную тревогу две ночи подряд из-за российской атаки на Украину

Проникновение воздушных целей в воздушное пространство Румынии не зафиксировано.

В ночь на 30 января жители северного уезда Тулча в Румынии получили сообщение о воздушной тревоге из-за угрозы атаки российского беспилотника вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщило Минобороны Румынии.

Там отметили, что системы наблюдения зафиксировали беспилотники в воздушном пространстве Украины, вблизи границы.

"В результате сложившейся ситуации, два самолета F-16 ВВС Румынии, расположенные в боевой службе авиационной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Борчеа около 3:40 (по местному времени — ред.). Самолеты вернулись на базу около 5:00", — отметили в ведомстве.

Тревога продолжалась 90 минут. Подобное сообщение поступило и в ночь со вторника на среду, когда Россия атаковала инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. Тогда два истребителя F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух.

"Данные, предоставленные радиолокационными системами ВВС Румынии, не указывают на проникновение наблюдаемых воздушных целей в национальное воздушное пространство", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 января российский дрон залетел в Румынию.

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