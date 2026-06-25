В Румынии одобрили законопроект об объединении с Молдовой

Румыния / © Associated Press

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Законопроект о возможном объединении Румынии и Молдовы прошел этап рассмотрения в Палате депутатов без голосования. Документ считается одобренным автоматически по истечении предусмотренного законом срока его рассмотрения.

Об этом сообщает Digi24.

Законодательную инициативу 14 апреля представили депутаты ультраправой партии SOS România. Поскольку в течение 45 дней в Палате депутатов не состоялось ни дебатов, ни финального голосования по документу, он был автоматически передан на следующий этап рассмотрения.

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Теперь законопроект поступит в Сенат Румынии, который должен принять окончательное решение по этой инициативе.

Как отмечает издание, документ уже получил отрицательные выводы от правительства Румынии, юридического комитета и комитета по правам человека Палаты депутатов.

В случае окончательного одобрения закон уполномочит румынское правительство начать переговоры с Молдовой о потенциальном объединении двух государств.

Согласно тексту законодательного предложения, после вступления закона в силу и его обнародования в Официальном вестнике о выполнении его положений должны быть проинформированы международные организации и партнеры, в частности, правительство Молдовы, США, НАТО, ООН и Европейский Союз.

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Ранее сообщалось, что Франция и Германия выступили с инициативой постепенной интеграции Молдовы и стран Западных Балкан в Евросоюз еще до обретения полноправного членства.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей сепаратистского региона Молдовы Приднестровья.

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