- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 276
- Время на прочтение
- 1 мин
В Румынии остановилась единственная АЭС: страна срочно закупает электроэнергию
Из-за критического обмеления Дуная страна полностью остановила единственную АЭС «Чернаводе», создав дефицит в 20% и заставив правительство срочно приступить к импорту электроэнергии и даже привлекать пенсионеров для запуска резервных ТЭС.
Румыния остановила производство атомной электроэнергии на единственной в стране АЭС в городе Чернаводе после существенного падения уровня воды в Дунае.
Об этом сообщает Digi24.
Работы по отключению последнего энергоблока Чернаводской атомной электростанции начались утром 13 августа и завершились около 11 часов по местному времени.
Остановка работы единственной в стране АЭС создала 20% дефицита электроэнергии. Румыния возлагается на ветровые и солнечные электростанции, а также на импорт.
Кроме того, правительство планирует запустить 4-й энергоблок на теплоэлектростанции в Ровинаре, чтобы компенсировать закрытие АЭС. Впрочем, этот процесс осложняется отсутствием специалистов, способных запустить систему. Для этого на ТЭС вызвали трех бывших работников, уже находящихся на пенсии.
В румынском правительстве не сообщают, сколько времени может продолжаться остановка работы АЭС.
Отметим, что на прошлой неделе в районе Чернаводской АЭС затопили четыре баржи с камнями, пытаясь таким образом поднять уровень воды в Дунае и избежать остановки станции. Перед тем с такой же целью совершили подрыв скалы. В правительстве говорят, что это позволило выиграть примерно неделю работы АЭС.
Ранее мы писали о том, что в Кремле угрожают ударами по АЭС Украины и странам НАТО.