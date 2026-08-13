В Румынии остановилась единственная АЭС: страна срочно закупает электроэнергию

Единственная АЭС в Румынии / © digi24.ro

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Румыния остановила производство атомной электроэнергии на единственной в стране АЭС в городе Чернаводе после существенного падения уровня воды в Дунае.

Об этом сообщает Digi24.

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Работы по отключению последнего энергоблока Чернаводской атомной электростанции начались утром 13 августа и завершились около 11 часов по местному времени.

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Остановка работы единственной в стране АЭС создала 20% дефицита электроэнергии. Румыния возлагается на ветровые и солнечные электростанции, а также на импорт.

Кроме того, правительство планирует запустить 4-й энергоблок на теплоэлектростанции в Ровинаре, чтобы компенсировать закрытие АЭС. Впрочем, этот процесс осложняется отсутствием специалистов, способных запустить систему. Для этого на ТЭС вызвали трех бывших работников, уже находящихся на пенсии.

В румынском правительстве не сообщают, сколько времени может продолжаться остановка работы АЭС.

Отметим, что на прошлой неделе в районе Чернаводской АЭС затопили четыре баржи с камнями, пытаясь таким образом поднять уровень воды в Дунае и избежать остановки станции. Перед тем с такой же целью совершили подрыв скалы. В правительстве говорят, что это позволило выиграть примерно неделю работы АЭС.

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