В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами — детали ДТП (фото)

ДТП с украицами в Румынии. Фото Libertatea

В среду, 25 июня, в направлении Констанцы (Румыния) произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.

Об этом сообщает Ziua de Constanta.

Автобус с 55 гражданами Украины, включая детей, опрокинулся. В салоне находились 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей. Предварительное расследование показывает, что водитель потерял контроль над рулем, и автобус опрокинулся.

ДТП с украинцами в Румынии. Фото Аntena3

В результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек получили легкие травмы и получили медицинскую помощь на месте. Двое пассажиров были доставлены в больницу в сознании. К счастью, о жертвах не сообщалось.

ДТП с украинцами в Румынии. Фото Ziua de Constanta

Ранее сообщалось, что в Италии произошло жуткое ДТП, в котором погибла 21-летняя беженка из Украины