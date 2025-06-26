- Дата публикации
В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами — детали ДТП (фото)
Автобус, полный украинцев, опрокинулся в Румынии. К счастью, обошлось без погибших.
В среду, 25 июня, в направлении Констанцы (Румыния) произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.
Об этом сообщает Ziua de Constanta.
Автобус с 55 гражданами Украины, включая детей, опрокинулся. В салоне находились 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей. Предварительное расследование показывает, что водитель потерял контроль над рулем, и автобус опрокинулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек получили легкие травмы и получили медицинскую помощь на месте. Двое пассажиров были доставлены в больницу в сознании. К счастью, о жертвах не сообщалось.
