В Румынии перевернулся самолет после военных учений с десантниками: фото

В пятницу, 17 мая, на аэродроме города Бузеу, в 110 км от столицы Румынии Бухареста, самолет аэроклуба перевернулся во время посадки сразу после военных учений с десантниками.

Об этом сообщает румынский телеканал StirileProTV.

По предварительной информации, во время приземления самолет типа АН-2 наклонился, его передний винт ударился о землю, что привело к дестабилизации. Пилот и второй пилот смогли катапультироваться, никто не пострадал.

Также читайте Российский истребитель создал аварийную ситуацию с польским самолетом над Черным морем

На место происшествия прибыли экипажи румынского аэроклуба и специалисты военной авиабазы Бобоку.

Следователи рассматривают две версии аварии: порыв ветра или ошибка пилота.

“Самолет не разбился, проблема возникла во время посадки. Никто не пострадал, на борту было два человека. Что случилось – неизвестно, станет известно после следствия. Инцидент произошел после высадки десантников. Всегда в таких случаях проводится аэронавигационное расследование”, — прокомментировал инцидент представитель аэроклуба Румынии Дэн Кириак.

В издании отметили, что потерпевший крушение самолет был построен еще в 1970-х годах. Министерство национальной обороны арендовало его для военных учений.

Напомним, в прошлом году в аэропорту "Штефан чел Маре" румынского города Сучава на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета лоукостера Wizz Air.

Читайте также: