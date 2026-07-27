В Румынии посчитали расходы на сбитие дронов РФ: сумма впечатляет

Шахед / © Associated Press

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В армии Румынии подсчитали стоимость уничтожения трех беспилотников, за три дня нарушивших воздушное пространство страны.

Об этом сообщает издание Digi24.ro.

Сколько денег потратила Румыния на сбитие дронов РФ

Отмечается, что на сбитие дронов Румыния потратила ориентировочно 1,5 миллиона евро. Основная часть расходов пришлась на использование авиационных ракет. Для ликвидации целей истребители F-16 применили три ракеты AIM-9X, стоимость каждой из которых составляет около 400 тысяч долларов.

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Общая цена выпущенного вооружения составила почти 1,2 миллиона долларов. Дополнительно, в итоговую сумму в 1,5 миллиона евро вошли расходы на летные часы и техническое обслуживание боевых самолетов.

Дроны сбивали по очереди: первый — в пятницу в уезде Бузеу, а остальные — в субботу и воскресенье в уезде Тулча. В Минобороны отмечают, что безопасность людей на первом месте, независимо от стоимости. Однако армия не сможет постоянно тратить такие суммы, если российские дроны будут летать так же часто.

Российские дроны в Румынии — что известно

Министерство обороны Румынии ищет более дешевые альтернативы для обезвреживания воздушных угроз. В целом уничтожать беспилотники можно и с помощью вертолетов с бортовыми пулеметами, которые значительно дешевле, однако подобные меры пока не применялись.

Ожидается, что новые системы борьбы с беспилотниками поступят на вооружение армии только в следующем году. Румыния должна получить два комплекса противодействия дронам: один произведен израильской компанией, а другой разрабатывается в совместной кооперации Румынии и Украины.

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Дроны РФ в Румынии — последние новости

Напомним, Румыния забила тревогу из-за российских БпЛА. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 33 случая нарушения воздушного пространства страны.

Ранее, 26 июля, во время атаки России на Украину беспилотник залетел на территорию Румынии. Вражескую цель сбил истребитель F-16 . Это третий инцидент за последние три дня.

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