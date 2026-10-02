В Румынии "прилетел" дрон: вспыхнул пожар

Беспилотник / © Associated Press

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В ночь на 2 октября в приграничном районе Румынии упал неизвестный беспилотник, спровоцировав возгорание. На место происшествия были оперативно направлены экстренные службы для ликвидации последствий.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

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В ночь на 2 октября радиолокационная система Минобороны Румынии зафиксировала новые атаки беспилотников по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине. Речь идет о территориях вблизи речной границы с Румынией в северной части уезда Тулча.

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Около 05:00 стало известно о падении объекта, вероятно дрона, недалеко от населенного пункта Плаура в уезде Тулча. После падения вспыхнул пожар, однако информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

«Отмечаем, что радиолокационные системы Министерства национальной обороны в минувшую ночь не зафиксировали ни одного несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство. Ситуация развивается, и мы сообщим дополнительную информацию, как только она станет доступной», — говорится в заявлении румынского министерства.

Напомним, во время массированной российской атаки дронами на Украину в ночь на 29 сентября Румыния зафиксировала воздушную цель у границы, из-за чего были подняты в небо два испанских истребителя F-18. Нарушения румынского воздушного пространства не зафиксировали, но в уезде Тулча объявляли тревогу, а впоследствии в уезде Бреила обнаружили обломки вероятного дрона.

Уже на следующий день, 30 сентября, Польша и Румыния подняли в воздух истребители из-за атаки России на Украину. Польские военные активировали авиацию и ПВО в превентивных целях для защиты воздушного пространства. А Румыния подняла два испанских истребителя F-18 из-за цели вблизи границы. Нарушения воздушного пространства в стране не зафиксировали.

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