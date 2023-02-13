В Румынии произошло землетрясение: толчки ощущались в нескольких городах

В Румынии в понедельник, 13 февраля, произошло землетрясение, магнитудой 5,2 балла.

Об этом сообщает румынское издание libertatea.ro.

Землетрясение в Румынии произошло в 16:58 по местному времени. Его зафиксировали в западной части Румынии. Землетрясение произошло на глубине 15 километров, его магнитуда — 5,2 балла.

Землетрясение произошло в городах Олтения, Горж, однако его почувствовали жители других городов Румынии. Несколько человек в Тиргу-Жиу, Крайове, Тимишоаре и Сибиу написали о толчках в социальных сетях.

Самое сильное землетрясение, зафиксированное в Румынии за последние 30 лет, имело магнитуду 6,0 и произошло 27 октября 2004 года.

Напомним, в Турции и Сирии уже обнаружили более 33 тысяч погибших из-за землетрясения. Спасатели уже почти неделю разбирают завалы и ищут людей, которые могли выжить.

Профессор, доктор геологических наук, директор учебно-научного института "Институт геологии" Сергей Вижва ранее объяснял, что источник землетрясений, который может представлять опасность для Украины — это так называемая зона Вранча или румынские Карпаты. Поэтому опасность землетрясений существует в оккупированном Крыму, в Одесской и Ивано-Франковской областях.

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