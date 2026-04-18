В одной из стран расследуют сообщение о сборе средств на убийство президента

В Румынии полиция начала расследование после появления в социальной сети сообщения, в котором мужчина заявил о якобы сборе средств на убийство президента Никушора Дана.

Об этом сообщает издание Digi24.

По данным издания, в сообщении мужчина утверждал, что организует сбор средств на покушение на главу государства, добавляя, что «каждый лей имеет значение». В комментариях под публикацией часть пользователей даже спрашивала реквизиты для перевода средств.

Правоохранители заявили, что возбудили дело.

«Учитывая изображение, появившееся в публичном пространстве в социальной сети, где молодой человек опубликовал сообщение о том, что организует сбор средств на убийство государственного деятеля, сообщаем, что полицейские округа Тимиш начали расследование по собственной инициативе и проводят проверки с целью установления фактических обстоятельств и принятия необходимых правовых мероприятий», —отметили в полиции.

Правоохранители проверяют подлинность аккаунта и обстоятельства публикации. Также продолжаются мероприятия по розыску автора сообщения.

Напомним, в Венгрии разразился громкий политический скандал после публикации The Washington Post о вероятном инсценированном покушении на премьера Виктора Орбана. Правительство страны резко отреагировало, обвинив Украину в «пропаганде» и распространении фейков.