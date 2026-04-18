ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

В одной из стран расследуют сообщение о сборе средств на убийство президента

В Румынии полиция начала расследование после того, как мужчина написал в социальной сети, что собирает деньги на убийство президента Никушора Дана.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Президент Румынии / © Associated Press

В Румынии полиция начала расследование после появления в социальной сети сообщения, в котором мужчина заявил о якобы сборе средств на убийство президента Никушора Дана.

Об этом сообщает издание Digi24.

По данным издания, в сообщении мужчина утверждал, что организует сбор средств на покушение на главу государства, добавляя, что «каждый лей имеет значение». В комментариях под публикацией часть пользователей даже спрашивала реквизиты для перевода средств.

Правоохранители заявили, что возбудили дело.

«Учитывая изображение, появившееся в публичном пространстве в социальной сети, где молодой человек опубликовал сообщение о том, что организует сбор средств на убийство государственного деятеля, сообщаем, что полицейские округа Тимиш начали расследование по собственной инициативе и проводят проверки с целью установления фактических обстоятельств и принятия необходимых правовых мероприятий», —отметили в полиции.

Правоохранители проверяют подлинность аккаунта и обстоятельства публикации. Также продолжаются мероприятия по розыску автора сообщения.

Напомним, в Венгрии разразился громкий политический скандал после публикации The Washington Post о вероятном инсценированном покушении на премьера Виктора Орбана. Правительство страны резко отреагировало, обвинив Украину в «пропаганде» и распространении фейков.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie