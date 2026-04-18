- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
В одной из стран расследуют сообщение о сборе средств на убийство президента
В Румынии полиция начала расследование после появления в социальной сети сообщения, в котором мужчина заявил о якобы сборе средств на убийство президента Никушора Дана.
Об этом сообщает издание Digi24.
По данным издания, в сообщении мужчина утверждал, что организует сбор средств на покушение на главу государства, добавляя, что «каждый лей имеет значение». В комментариях под публикацией часть пользователей даже спрашивала реквизиты для перевода средств.
Правоохранители заявили, что возбудили дело.
«Учитывая изображение, появившееся в публичном пространстве в социальной сети, где молодой человек опубликовал сообщение о том, что организует сбор средств на убийство государственного деятеля, сообщаем, что полицейские округа Тимиш начали расследование по собственной инициативе и проводят проверки с целью установления фактических обстоятельств и принятия необходимых правовых мероприятий», —отметили в полиции.
Правоохранители проверяют подлинность аккаунта и обстоятельства публикации. Также продолжаются мероприятия по розыску автора сообщения.
Напомним, в Венгрии разразился громкий политический скандал после публикации The Washington Post о вероятном инсценированном покушении на премьера Виктора Орбана. Правительство страны резко отреагировало, обвинив Украину в «пропаганде» и распространении фейков.