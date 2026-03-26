- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
В Румынии разбился российский беспилотник: что известно
Российский дрон, сбитый украинским ПВО, вошел в воздушное пространство Румынии на расстояние примерно 4 км, он разбился в 2 км от города Парчеш, за пределами населенного пункта.
В ночь на четверг, 26 марта, на территории Румынии разбился российский беспилотник, который прежде был подбит украинской системой противовоздушной обороны.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.
Как рассказали в румынском оборонном ведомстве, российские войска с помощью дронов атаковали гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией.
Два самолета F-16 взлетели для мониторинга воздушной ситуации.
«В 00:44 дрон, сбитый украинским ПВО, вошел в национальное воздушное пространство на расстояние примерно 4 километра. Дрон разбился в 2 км от города Парчеш, за пределами населенного пункта», — отметили в румынском Минобороны.
На место происшествия были направлены пожарная машина IGSU и бригады Министерства национальной обороны, которые обнаружили выжженную растительность и обломки дрона.
О материальном ущербе или жертвах не сообщалось.
