В Румынии разбился российский беспилотник: что известно

Российский дрон на территории Румынии / Фото: ISU Tulcea

В ночь на четверг, 26 марта, на территории Румынии разбился российский беспилотник, который прежде был подбит украинской системой противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.

Как рассказали в румынском оборонном ведомстве, российские войска с помощью дронов атаковали гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией.

Два самолета F-16 взлетели для мониторинга воздушной ситуации.

«В 00:44 дрон, сбитый украинским ПВО, вошел в национальное воздушное пространство на расстояние примерно 4 километра. Дрон разбился в 2 км от города Парчеш, за пределами населенного пункта», — отметили в румынском Минобороны.

Обломки русского дрона на территории Румынии / Фото: ISU Tulcea

На место происшествия были направлены пожарная машина IGSU и бригады Министерства национальной обороны, которые обнаружили выжженную растительность и обломки дрона.

О материальном ущербе или жертвах не сообщалось.

