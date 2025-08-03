В Румынии сгорели снаряды на €400 тысяч: рассматривают диверсию на оружейном заводе

Флаг Румынии / © Associated Press

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Вечером 2 августа на Куджирском механическом заводе в Румынии разразился масштабный пожар. Ее удалось полностью ликвидировать лишь около 5 утра следующего дня. Через огонь сдетонировали ящики со снарядами. Жертв нет, но завод понес серьезные потери — убытки предварительно оценивают в 400 тысяч евро.

Об инциденте сообщили Radio Romania Actualitati и Digi24 .

По имеющейся информации, огонь уничтожил не менее 150 000 снарядов для пулеметов, еще около 250 000 могут быть повреждены настолько, что не подлежат использованию. В общей сложности на складе хранилось около 400 000 патронов калибра 14,5 мм, подготовленных к отправке в пределах действующих контрактов.

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Министр экономики Румынии Совет Мируца заявил, что событие повлияет на поставку боеприпасов. Он также не исключил диверсию. Сейчас идет расследование, в рамках которого изучают видео с камер наблюдения, опрашивают персонал и собирают документацию.

"Меня интересует конкретно: то ли что-то вспыхнуло внутри, то ли возгорание произошло извне, то ли это самовозгорание? Жду результатов экспертов. Это тревожная ситуация - когда подобное происходит на оружейном заводе, а предотвратить это не удается", - прокомментировал министр.

Напомним, Пентагон заказал большую партию ракет для Украины. Согласно официальному сообщению на сайте оборонного ведомства, соглашение включает поставки для Украины, а также 18 стран.