В Румынии снова звучала тревога во время атаки дронов на Украину: что известно

Пока никаких обломков на территории Румынии не найдено.

Накануне вечером, 29 сентября, во время атаки дронов на Украину в румынских городах Тульчи и Галаке, расположенных вблизи Измаила и Рени Одесской области, раздалась воздушная тревога.

Об этом сообщает издание Digi24.

Жителей приграничья призвали перейти к укрытию из-за вероятности "падения объектов с воздушного пространства". Румыны говорят, что видели, что что-то упало с неба. Следователи установили координаты поиска, территория изолирована.

В настоящее время Румыния проверяет возможное нарушение своего воздушного пространства во время атаки России на дунайские порты Украины в ночь на 30 сентября.

По данным румынского Министерства обороны, радиолокационная система наблюдения указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство страны. Сигнал был обнаружен на пути в город Галац.

Пока никаких обломков на территории Румынии не найдено. Следователи установили координаты поиска, район изолирован, правоохранители никого на территорию не пускают.

Как сообщалось, ночью против 30 сентября юг Украины атаковали более 20 дронов. Кроме того, "прилет" произошел в Винницкой области.

Стало известно, что оккупанты выпустили около 40 дронов ударного типа. Силы ПВО уничтожили 30 БПЛА.

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