В Румынии суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов: что теперь

Это означает, что весь избирательный процесс в Румынии возобновится в полном объеме.

Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании результатов первого тура президентских выборов. Теперь правительство должно назначить новую дату выборов.

Об этом сообщают Digi24 и RFI со ссылкой на официальные источники.

На заседании Конституционный суд Румынии "в целях обеспечения справедливости и законности избирательного процесса" постановил отменить весь процесс по выборам президента, проведенный на основании постановления правительства.

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Избирательный процесс в Румынии будет возобновлен в полном объеме, и правительство назначит новую дату президентских выборов. Будет принята и новая календарная программа для действий, необходимых для проведения выборов в 2024 году.

Это решение является окончательным и общеобязательным.

Такое решение суд принял после срочной встречи, которая была проведена для консультаций из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов. В запросах были ссылки на документы, рассекреченные Высшим советом обороны Румынии. Согласно им, кампания пророссийского кандидата в президенты Келина Джорджеску была результатом организованных из-за границы манипуляций.

В документе румынской Службы информации говорится, что были получены данные, указывающие на агрессивную рекламную кампанию, проведенную в обход избирательного законодательства. Также есть информация об использовании алгоритмов некоторых соцсетей для повышения популярности Джорджеску.

А еще в документе говорится, что Румыния является "мишенью для российских гибридных действий, включая кибератаки, утечки разведывательной информации и саботаж".

К слову, Джорджеску заявлял, что в случае избрания на пост президента запретит экспорт украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Киеву.

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