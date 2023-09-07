В Румынии упал российский "Шахед": генсек НАТО Столтенберг сообщил, будет ли ответ

В НАТО ожидают результатов расследования по падению обломков "Шахеда" в Румынии.

НАТО не видит признаков, что Россия нанесла умышленный удар беспилотникам по территории Альянса - Румынии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед законодателями в Европейском парламенте, передает Reuters.

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"У нас нет никакой информации, которая бы указывала на умышленную атаку со стороны России, и мы ждем результатов продолжающегося расследования", – заявил Столтенберг.

Ранее в НАТО отреагировали на заявление Румынии о падении обломков "Шахеда". Официальный представитель Североатлантического союза Дилан Уайт сообщил, что союзники по блоку выразили солидарность с Румынией и внимательно следят за ситуацией.

Добавим, что в Минобороны Румынии и президент сначала опровергали падение российского беспилотника на территории государства. Однако впоследствии министр обороны Анхель Тилвар подтвердил падение обломков БПЛА на их территории.

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