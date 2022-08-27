В Румынии в аварию попал автобус с украинцами, которые возвращались домой: много пострадавших

В Румынии перевернулся автобус с украинскими беженцами, возвращавшимися на родину. В салоне транспортного средства находились 43 человека, в основном - женщины и дети.

В результате аварии были госпитализированы 23 человека, среди них — четверо детей в возрасте от 5 до 16 лет. На месте ДТП было 13 машин "скорых", по данным журналистов.

Об этом сообщает румынское издание Romania Posts English.

ДТП произошло в коммуне Гароафа уезда Вранча в ночь на 27 около 2:45. Известно, автобус следовал из Турции в Украину. Как пишет местное агентство, причиной аварии стала ошибка водителя. На въезде в румынскую коммуну водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство перевернулось в кювет.

"23 человека были доставлены в больницу для медицинского осмотра, но никто не находится в тяжелом состоянии. Один человек получил вывих плеча и был госпитализирован, а еще один человек якобы имел политравму позвоночника. Остальные пассажиры автобуса доставлены в Центр приема беженцев. Позже их должны были отправить в Украину, и мы обеспечим их транспортировку до границы", — сказал румынский чиновник.

Напомним, украинцы из фильтрационных лагерей России убегают в Эстонию, но и там попадают под давление сторонников Путина.

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