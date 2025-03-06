В Румынии военизированная группа пыталась совершить государственный переворот: что известно

Организованная преступная группа была создана под видом якобы законной организации "Команда Влада Цепеша", которая призывала к восстановлению экономических и культурных отношений с Россией, Китаем и Ираном.

В Румынии арестованы шесть участников военизированной организации, которая имела целью захват власти в стране путем государственного переворота. Члены группировки контактировали с российским посольством в Бухаресте и несколько раз ездили в Москву.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на заявление Директората по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT).

Организованная преступная группа была создана под видом якобы законной организации "Команда Влада Цепеша" и развивалась по образцу структуры военного типа, которую представлял генерал-майор в отставке, 101-летний ветеран Второй мировой войны Раду Теодору.

Эта организация призывала к выходу Румынии из НАТО, восстановлению экономических и культурных отношений с Россией, Китаем и Ираном, а также созданию новой структуры руководства Румынии через проект "Гетия".

Заговорщики поддерживали связи с иностранными агентами и вели переговоры, направленные на достижение своей цели. В частности, в течение января 2025 года двое задержанных отправились в Москву, где они контактировали с людьми, желающими поддержать усилия организации захватить государственную власть в Румынии.

Служба разведки Румынии сообщила, что деятельности группы способствовали российский военный атташе в Бухаресте Александр Чуприна и его заместитель Евгений Игнатьев. Оба российских дипломата признаны МИД персонами нон грата.

"Двое российских дипломатов проводили разведывательные действия в сферах стратегического интереса и принимали меры для поддержки антиконституционных действий группы", — говорится в сообщении румынской разведки.

Напомним, власти Румынии объявили персонами нон гарата военного атташе Российской Федерации в Бухаресте Александра Чуприна, а также его заместителя Евгения Игнатьева. Последний фигурирует в скандальном деле, связанном с пророссийским политиком, бывшим кандидатом в президенты Келином Джорджеску.

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