В Румынии все спокойно: министр обороны соседней страны отреагировал на удары по Одесщине

Российская атака беспилотников на украинский порт Рени не представляла угрозы для румынской территории.

Министр обороны Ангел Тилвар осудил новое нападение России на украинский порт на Дунае в непосредственной близости от румынской территории. При этом он добавил, что угрозы Румынии создано не было.

Об этом глава оборонного ведомства соседней страны написал в Facebook.

"Я решительно осуждаю атаки, направленные против гражданских целей и инфраструктуры в Украине со стороны Российской Федерации. Эти атаки неоправданные и глубоко противоречащие нормам международного гуманитарного права”, – говорится в сообщении.

Также читайте Российские ракеты или дроны угрожают территории страны НАТО — New York Times

В то же время он отметил, что структуры Министерства национальной обороны Румынии в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную российскими атаками из беспилотников минувшей ночью на инфраструктуру порта Рени.

"Средства нападения, использованные Российской Федерацией, ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", — отметил Ангел Тилвар.

По его словам, Министерство национальной обороны продолжает реализацию мероприятий по "усилению бдительности в национальном сухопутном, морском и воздушном пространстве, а также усилению обороны и сдерживанию на восточном фланге, установленных в соответствии с национальными и союзническими планами".

Российские агрессоры не впервые наносят удары по инфраструктуре украинских портов на Дунае, расположенных на границе с Румынией. В августе румынские моряки обнародовали видео с кадрами российской атаки по портам Рени и Измаил.

Напомним, в ночь на 3 сентября Россия нанесла удар по Одесской области. Целью была припортовая инфраструктура. На месте удара возник пожар.

Читайте также: