В Румынии забили тревогу: российские удары подошли вплотную к границе

Румынская полиция (иллюстративное фотография) / © Associated Press

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В Румынии резко возросло беспокойство из-за российских ударов по украинским объектам вблизи Дуная и усиливающиеся вторжения беспилотников в воздушное пространство страны.

Об этом пишет ABC News.

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По данным Минобороны Румынии, в этом году зафиксировали 27 случаев проникновения дронов в воздушное пространство страны против 9 в прошлом году. Количество найденных беспилотников и их обломков также возросло более чем вдвое - с 16 до 37.

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С начала года вблизи румынской границы на территории Украины произошло уже 73 атаки. Для мониторинга ситуации Румыния поднимала в воздух около 56 военных самолетов.

В приграничных городах местные жители все чаще слышат взрывы и получают предупреждение о возможной воздушной угрозе. Жители Исакчи рассказывают о бессонных ночах и постоянном страхе из-за ударов в нескольких сотнях метров от их домов.

Министр обороны Румынии Совет Мируца назвал Россию "основной и значительной угрозой" для восточного фланга НАТО. По его словам, из-за близости украинских дунайских портов к румынской границе времени на реакцию у военных может быть всего несколько секунд.

На фоне этого Румыния усиливает противодроновую защиту. Страна вместе с Польшей приобрела систему MEROPS, а также заключила контракт на 2 млрд долларов на закупку систем ПВО малой и сверхмалой дальности для борьбы с дронами и крылатыми ракетами.

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Генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что Россия становится все более безрассудной, а количество дронов и ракет, пересекающих воздушное пространство стран восточного фланга, растет.

Россия «пробивает» границы НАТО — последние новости

В последние дни в Европе зафиксировали сразу несколько опасных инцидентов с участием России или с признаками российского почерка.

14 сентября российский фрегат в Балтийском море выпустил две сигнальные ракеты в направлении вертолета Fennec ВВС Дании, проводившего плановое наблюдение в международных водах. Один из снарядов пролетел в опасной близости от вертолета. В Дании назвали инцидент "совершенно неприемлемым" и вызвали российского посла.

В ночь на 15 сентября итальянские истребители в рамках миссии НАТО также перехватили неизвестный беспилотник над Литвой. По данным литовской стороны, он летел со стороны Беларуси и, вероятно, мог нести взрывчатку.

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Параллельно в НАТО заявляют о резком росте количества российских гибридных атак. По данным Альянса, только за прошлый год было зафиксировано более 200 таких инцидентов, не считая ежедневных кибератак.

В Брюсселе предупреждают, что операции РФ становятся более частыми, более опасными и рискованными. Речь идет уже не только о кибератаках и дезинформации, но и о диверсиях, разведке критической инфраструктуры и возможной подготовке к дальнейшей эскалации.

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