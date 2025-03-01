В Румынии задержали 18 человек по делу, связанному с пророссийским политиком Джорджеску

Генпрокуратура Румынии задержала 18 человек по делу, связанному с пророссийским политиком, бывшим кандидатом в президенты Келином Джорджеску.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток по обвинению в попытке свержения конституционного строя, нарушении правил владения оружием и подстрекательстве к преступлению.

Запросы на ордеры на арест также были заочно обнародованы для руководителя группы румынских наемников Горациу Потри, его сына и еще одного члена семьи. Сам Потра бежал в Дубай до того, как 26 февраля в его доме прошел обыск.

Румынская служба Радио Свобода сообщила 28 февраля со ссылкой на правоохранителей, что во время обысков 26 февраля было обнаружено значительное количество оружия, наличные деньги и золотые слитки. Келин Джорджеску не был задержан или арестован.

Напомним, 26 февраля в Румынии прокуратура осуществила 47 обысков в пяти округах страны по делу, в котором инкриминируют преступления против конституционного строя, ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании или публичном подстрекательстве к преступлению. Целью действий стражей порядка стала группа Горациу Потри, близкого соратника Джорджеску. Также сообщалось об отправке Джорджеску в прокуратуру.

Читайте также: