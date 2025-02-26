Джорджеску известен своими пророссийскими взглядами. Он называл Украину "вымышленным государством" и утверждал, что ее территории распределят соседние страны.

Кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску задержали в среду.

Его коммуникационная команда заявила, что политик планировал подать новую кандидатуру на президентские выборы, но был остановлен правоохранителями на дороге и доставлен на допрос в прокуратуру.

Ранее в тот же день Джорджеску сообщил об обысках своих сторонников, назвав власть "коммунистически-большевистской системой", и призвал людей выйти на протест в Бухаресте 1 марта.

На выборах 24 ноября Джорджеску занял первое место с 22,94% голосов, опередив набравшую 19,18% кандидатку от "Союза спасения Румынии" Елену Ласконь. Однако выборы сопровождались скандалом: кандидат Кристиан Тергес заявил о фальсификации, а Конституционный суд принял решение перечислить все бюллетени. 6 декабря суд упразднил результаты первого тура на фоне рассекреченных данных спецслужб о российском вмешательстве в избирательный процесс. Повторные выборы в стране назначены на 4 и 18 мая.

Джорджеску известен своими пророссийскими взглядами. Он называл Украину "вымышленным государством" и утверждал, что ее территории распределят соседние страны. Он также обещал заблокировать экспорт украинского зерна через Румынию и прекратить военную помощь Киеву. Кроме того, он подвергал сомнению необходимость выполнения обязательств НАТО по оборонным расходам и критиковал финансирование ЕС, которое способствовало развитию инфраструктуры в Румынии.