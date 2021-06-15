В Румынии зафиксировали самый низкий за более чем год суточный прирост заражений коронавирусом

В Румынии ввели более 8,5 млн доз вакцин от COVID-19.

В Румынии в понедельник, 14 июня, зафиксировали 50 новых случаев COVID-19. Это самый низкий за более чем год показатель заражений в стране.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в последние недели в стране произошло резкое снижение заболеваемости коронавирусом: от пяти тысяч больных ежесуточно в апреле до примерно двухсот новых пациентов ежедневно в июне.

Также читайте В Польше открыли мобильные центры, где могут бесплатно привиться украинцы

В Румынии со свыше 19 миллионами населения ввели более 8,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. В то же время за последний месяц уровень вакцинации значительно снизился.

С начала пандемии вирус SARS-CoV-2 "подхватили" 1 079 776 румын, из них 31 861 пациент умер от осложнений инфекции.

Как сообщалось, с 1 июня в Румынии началась вакцинация от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет.

Новости мира: в Польше открыли 4 центра вакцинации для украинцев, которые едут учиться или работать

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку