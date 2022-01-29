В Румынии замерзали водопады: туристы массово съезжаются полюбоваться ледяной красотой

В стране царит очень холодная погода, которая задержится еще в ближайшие дни.

Зимняя красота – в Румынии туристы массово съезжаются полюбоваться замерзшими водопадами.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 января.

Низкие температуры в стране создали привлекательный фон для туристических селфи – водопады замерзали в нескольких регионах. В частности, вблизи северного города Топлица – туда едет большая часть путешественников.

В ближайшие дни они все еще смогут увидеть невероятные застывшие водопады — ведь холодный фронт из страны пока не отступит.

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