В Румынии замерзали водопады: туристы массово съезжаются полюбоваться ледяной красотой

В стране царит очень холодная погода, которая задержится еще в ближайшие дни.
Зимняя красота – в Румынии туристы массово съезжаются полюбоваться замерзшими водопадами.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 января.
Низкие температуры в стране создали привлекательный фон для туристических селфи – водопады замерзали в нескольких регионах. В частности, вблизи северного города Топлица – туда едет большая часть путешественников.
В ближайшие дни они все еще смогут увидеть невероятные застывшие водопады — ведь холодный фронт из страны пока не отступит.
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