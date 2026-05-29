В Румынию прилетел еще один дрон: первые подробности
Трехметровый беспилотник без боевой части нашли вблизи населенного пункта Бесешть.
В румынском уезде Марамуреш 29 мая упал крупногабаритный дрон. На место происшествия срочно прибыли правоохранители, а территорию взяли под охрану.
Об этом сообщает TV Info.
В районе населенного пункта Бесешть в уезде Марамуреш обнаружили дрон без взрывчатки. По словам мэра общины, у аппарата большие габариты — размах его крыльев достигает примерно 3 м.
Место падения оцепили и взяли под охрану. Расследованием занимается прокуратура при Апелляционном суде Клужа, которая устанавливает происхождение беспилотника и обстоятельства его появления в этой местности.
Удар российского дрона по Румынии — что известно
Напомним, в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном вблизи границы с Украиной, ударный дрон попал в жилую многоэтажку. Произошел взрыв и загорелась квартира на 10-м этаже. Известно о двух пострадавших, жертв нет. Жителей дома полностью эвакуировали, на месте работают спасатели.
Минобороны Румынии подтвердило, что это был российский ударный дрон, который залетел в воздушное пространство страны во время атаки на Украину. Для перехвата цели поднимали два истребителя F-16 и вертолет. Боевая часть дрона полностью сдетонировала, поэтому угрозы нового взрыва нет.
МИД Румынии назвал серьезной и безответственной эскалацией со стороны РФ падение российского беспилотника на жилую многоэтажку. Ведомство заявило, что это является серьезным нарушением международного права и воздушного пространства страны, поэтому Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ.