В Румынию вошли батальон США Stryker и отряд F-35 для обороны стран восточного фланга НАТО

В Румынию вошли батальон США Stryker и отряд F-35 для обороны стран восточного фланга НАТО

Из-за нестабильной ситуации в Европе, вызванной развязанной РФ войной в Украине, в Румынию вошли американский батальон Stryker и отряд F-35.

Отмечается, что они будут выполнять задачи НАТО по сдерживанию и обороне восточного фланга НАТО.

Об этом говорится в письме президента Румынии Клауса Йоханниса, который просит сенаторов и депутатов об одобрении ввода, размещения и функционирования военной силы НАТО, передает Stiripesurse.

"Эскалация напряженности и массированное наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины и в Черноморском регионе негативно сказывается на международной безопасности и стабильности, в частности на европейской и Черноморской региональной безопасности. Ситуация с безопасностью в соседних с нашей страной государствах требует принятия мер по развитию способности реагировать на новые вызовы среды безопасности, что позволит укрепить устойчивость Румынии", — заявил президент Румынии.

По его словам, "этот значительный вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

Напомним, несколько дней назад в Румынии американская БТГ подошла к границе Молдовы из- за обострения в непризнанном Приднестровье. Советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что война выйдет за границы Украины.

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