В Румынию залетели российские воздушные цели: страна подняла собственные и итальянские истребители

Истребитель F-16. / © Associated Press

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Этой ночью румынские и итальянские истребители поднялись в воздух из-за российского удара по Украине. Радары систем наблюдения зафиксировали воздушные цели к северу от границы с Румынией , вблизи районов Марамуреш-Сучава.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии.

Отмечается, что около 03:30 с 86-й авиабазы Борча взлетели два румынских истребителя F-16 для выполнения разведывательных миссий. Около 05:00 в воздух поднялись еще два истребителя Eurofighter Typhoon итальянских Воздушных сил румынской 57-й авиабазы Михай Когелничана.

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"Во время операций, проведенных в промежутке между 03:30 и 06:00, были зафиксированы 12 воздушных целей, находившихся в украинском воздушном пространстве к северу от границы с Румынией. Четыре из них нечаянно проникли на несколько минут в воздушное пространство Румынии, в районах Сиде-, говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что российские цели “не представляли реальной угрозы национальной безопасности, жизни людей или румынскому имуществу".

После завершения миссий около 06:00 истребители F-16 румынских Воздушных сил приземлились на базе в Борче, а итальянские Eurofighter Typhoon – около 07:00 на базе Михай Когелничана.

Как сообщалось, ночью Польша также поднимала собственную авиацию из-за массированного обстрела ударов Украины. Польские военные отмечают, что все эти меры были направлены на безопасность на территориях, граничащих с Украиной.

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Дата публикации 10:09, 21.07.25 Количество просмотров 114 Атака на Лукьяновку: людей в метро накрыло облако пыли