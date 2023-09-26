В рядах российских оккупантов назревают бунты: что известно

Недовольство среди оккупантов только растет. Это происходит из-за отсутствия ротаций, надлежащих выплат, ужасного отношения и отсутствия побед у росармии. Безусловно, зимой ситуация только обострится.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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По словам Евлаша, сегодня фиксируются перехваты о бунтах, которые уже назревают в войсках РФ, их соединениях. Им обещали, что они приедут героями, которые едут ненадолго и будут иметь короткие контракты.

"Их руководство им же говорит, что все – ротаций не будет, родных вы увидите только после "победы", которая очень аморфна, и непонятно, когда она наступит. Поэтому уже эти мобилизованные, которые уже скоро будет год после их анонсированной большой мобилизации, они уже начинают возмущаться. Мы также фиксируем перехват о том, что они собираются складывать оружие, бронежилеты и отказываться от выполнения поставленных задач", – рассказал он.

Как отмечает спикер, российские оккупанты "прозревают" в окопах. Более того, впереди зима, все усилится, и логистика будет тяжелой. Учитывая публикации командующего Сухопутными войсками Сырского, даже бойцам так называемых "Шторм-Z", "зэкам" дают 1,5 литровую бутылку воды на 2-3 человека. Это все, что у них есть.

"Но когда наступит зима и нельзя будет найти какой-нибудь подножный корм, когда станет холодно, нельзя будет спать прямо на улице где-то под кустом, условно говоря, то все станет очень и очень грустно, и эти все настроения умножатся на два, а то и на три", – говорит Евлаш.

В ВСУ будут наблюдать, как будут развиваться события. Но основная задача, отмечает спикер, – защищать нашу страну и наносить максимальное поражение всем находящимся здесь оккупантам.

В оккупированном Токмаке Запорожской области российские военные избили "мобика" из Северной Осетии. Причиной стала национальная рознь, мол, "Россия для россиян".

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