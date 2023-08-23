В ряде провинций Судана заканчиваются запасы пищи из-за боевых действий - ООН

Организация объединенных наций обратилась к сторонам конфликта в Судане с призывом прекратить боевые действия для обеспечения доставки гуманитарной помощи гражданскому населению, поскольку в ряде провинций заканчиваются запасы пищи.

Об этом информирует Xinhua.

В ООН отметили, что "глубоко обеспокоены" возобновлением боевых действий в регионе, которое произошло около недели назад. Из-за возобновления боевых действий в столице провинции Южный Дарфур Ньяли погибли не менее 60 человек, еще более 250 были ранены.

Гуманитарная группа Nyala Emergency Room Initiative сообщает, что в городе начался гуманитарный кризис, который "превышает все ожидания".

Также сообщается, что в столице штата Южный Кордофан Кадугли почти закончились запасы пищи для гражданского населения.

"Мы призываем стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия и разрешить доставку жизненно необходимой помощи нуждающимся гражданским лицам", – заявили в офисе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Судане из-за мародерства и стычек уничтожили более миллиона доз вакцины против полиомиелита.

Кроме того, мы ранее информировали, что весной регулярная армия и спецназовцы согласились временно прекратить огонь.

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