В ряде регионов России уже начался коллапс: экономист раскрыл детали

Кризис в РФ / © Associated Press

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Россия все более активно наращивает импорт нефтепродуктов, однако это не помогает полностью решить проблему дефицита топлива в отдельных регионах страны.

Об этом в эфире Эспрессо заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, сейчас Россия закупает нефтепродукты сразу в нескольких странах.

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«РФ активно сейчас начала закупать нефтепродукты по импорту. На них активно трудится половина нефтепереработки Беларуси. Они более 120 тыс. тонн в месяц принимают в Казахстане. В них сейчас поехали нефтепродукты из Индии», — отметил Пендзин.

Экономист добавил, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежит российской компании Роснефть, а производимые там нефтепродукты доставляют в Россию морем.

В то же время он подчеркнул, что украинские Силы беспилотных систем наносят удары по логистике таких поставок.

«Дронами на сегодняшний момент Силы беспилотных систем активно это прореживают. Но надо понимать: Россия в любом случае везет импорт», — подчеркнул Пендзин.

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Он также указал на то, что топливо в России распределяется неравномерно.

По словам экономиста, Кремль, прежде всего, обеспечивает горючим Москву и Центральный федеральный округ, чтобы поддерживать видимость стабильной ситуации, тогда как отдаленные регионы уже сталкиваются с серьезными трудностями.

«Москва и Центральный федеральный округ обеспечиваются полностью, чтобы показать хорошую картинку, что очередей нет. В то же время в отдаленных субъектах федерации нет нефтепродуктов даже для экстренных служб — скорой помощи или МЧС. Поэтому следует понимать, что отдаленные субъекты федерации уже в коллапсе. Москва же будет снабжаться по высшему разряду, чтобы продемонстрировать картинку», — подытожил Пендзин.

Ранее сообщалось, что экономика России почти прекратила рост, а по итогам первых пяти месяцев 2026 валовой внутренний продукт страны увеличился лишь на 0,2%.

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Мы ранее информировали, что запрет на экспорт дизельного топлива может стать лишь началом масштабных экономических проблем в России.

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