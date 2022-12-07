В ряде стран Запада тема вступления Украины в НАТО "запрещена", – Politico

Для ряда стран Запада вступление Украины в НАТО – это табу.

Об этом говорится в материале Politico.

Для многих западных чиновников тема Украины и Альянса "запрещена", которой они избегают. На журналистские вопросы политики отвечают заученными, сжатыми "автоматическими" фразами.

"Это настолько потенциально опасная проблема, что многие союзники по НАТО пытаются даже не говорить о ней. Когда в сентябре Украина попросила ускорить процесс вступления в военный альянс, НАТО публично подтвердила свою политику открытых дверей, но не предоставила конкретного ответа. А на прошлой неделе, когда министры иностранных дел НАТО встретились, их заключительное заявление просто указало на туманное обещание 2008 года", – говорится в источнике.

Politico отмечает, что в НАТО идет раскол по поводу того, как и когда к нему должна присоединиться Украина.

Отметим, что Украина уже не в первый раз пытается вступить в Альянс.

"Великие столицы не хотят дальше провоцировать Кремль, зная о сверхчувствительности Владимира Путина к расширению Альянса к востоку", – говорится в источнике.

Politico называет самое главное препятствие: членство в НАТО по закону требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения – перспектива, о которой многие не будут говорить, хотя Европа и США преодолевают одно табу за другим с того времени, как РФ вторглась в Украину в феврале, отправляя горы смертоносной военной техники в Киев, накладывая когда-то немыслимые санкции на Москву, и отказываясь от российских энергетических ресурсов», – говорится в источнике.

По словам собеседников, сложность вступления заключается в позиции Франции и Германии, для которых членство Украины в НАТО является сверхчувствительным вопросом. Со своей стороны, восточные члены Североатлантического союза уверены, что процесс интеграции уже должен быть запущен.

Отметим, что президент Владимир Зеленский считает справедливым вступление Украины в НАТО, поскольку ВСУ находятся на одном уровне с армией Альянса.

Украина и НАТО: что известно о препятствиях

Ранее известный австрийский военный эксперт Том Купер проанализировал события на фронте и заключил, что у НАТО нет никакой идеи, как закончить войну в Украине.

Также сообщалось, что НАТО не пойдет на конфронтацию с Россией до тех пор, пока Москва не нападет на члена Альянса. Об этом рассказал научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council ("Атлантический совет") Питер Дикинсон.

С 24 февраля 2022 года Украина призвала НАТО закрыть небо от российских самолетов и ракет. Впрочем, этого не вышло.

В то же время страны НАТО недавно подтвердили, что двери Альянса открыты для Украины.

Отметим, что Германия отказалась передавать Украине системы Patriot. Эти установки будут развернуты в Польше.

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