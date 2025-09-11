В Ryanair сделали неутешительное заявление после атаки российских дронов на Польшу: что будет с авиарейсами

Ryanair / © Getty Images

Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лири очертил потенциальные последствия инцидента 10 сентября, когда российские дроны посетили Польшу. Вторжение в воздушное пространство, такое, как атака дронов, нарушило польские рейсы в среду.

Об этом пишет Bloomberg.

Тревожный сигнал для Европы

«Это будет постоянной проблемой для всех авиакомпаний в течение следующих нескольких лет», — сказал О’Лири.

По его словам, Европе нужен решительный ответ на то, что он назвал «российскими настаиваниями».

О’Лири высоко оценил быструю реакцию польских авиационных чиновников и Агентства по безопасности авиации Европейского Союза после того, как российские дроны пролетели над Украиной и были сбиты над Польшей. Он сказал, что этот инцидент стал «тревожным сигналом для Европы и НАТО» и снизил пунктуальность выполнения рейсов бюджетной авиакомпании до 60%, поскольку перебои с воздушным движением распространились на Скандинавию, Балтию и Германию.

Представитель компании отмечает: Россия дразнит Европу, и эта «игра» будет продолжаться.

«Мы не рассматриваем это как проблему безопасности, но это, безусловно, проблема дезориентации», — добавил он.

Как добавляет О’Лири, ЕС и Белый дом должны взять полную ответственность, в частности, в форме санкций против России. В противном случае ожидаются дальнейшие сбои.

Ранее говорилось, что авиакомпании обеспокоены из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами. Более того, они могут пересмотреть маршруты вблизи границ с Россией, Украиной и Беларусью.

Так, компании-перевозчики все больше опасаются рисков, вызванных вторжением в зону гражданских полетов.

«Я думаю, это сигнал тревоги для всех в Европе, которые могут ожидать этого чаще», — сказал руководитель консалтинговой компании по безопасности Dyami Эрик Шутен.

Речь идет о рассмотрении возможности выполнения рейсов дальше на запад в Польше, а также как можно дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью. Полеты могут осуществляться в светлое время суток и при наличии дополнительного топлива. Оно может потребоваться для преодоления потенциальных перенаправлений, подобно мерам, принятым на Ближнем Востоке.