- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 2 мин
В Ryanair сделали неутешительное заявление после атаки российских дронов на Польшу: что будет с авиарейсами
Вчера, 10 августа, российские дроны пересекли воздушное пространство Польши. Их сбивали польские военные.
Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лири очертил потенциальные последствия инцидента 10 сентября, когда российские дроны посетили Польшу. Вторжение в воздушное пространство, такое, как атака дронов, нарушило польские рейсы в среду.
Об этом пишет Bloomberg.
Тревожный сигнал для Европы
«Это будет постоянной проблемой для всех авиакомпаний в течение следующих нескольких лет», — сказал О’Лири.
По его словам, Европе нужен решительный ответ на то, что он назвал «российскими настаиваниями».
О’Лири высоко оценил быструю реакцию польских авиационных чиновников и Агентства по безопасности авиации Европейского Союза после того, как российские дроны пролетели над Украиной и были сбиты над Польшей. Он сказал, что этот инцидент стал «тревожным сигналом для Европы и НАТО» и снизил пунктуальность выполнения рейсов бюджетной авиакомпании до 60%, поскольку перебои с воздушным движением распространились на Скандинавию, Балтию и Германию.
Представитель компании отмечает: Россия дразнит Европу, и эта «игра» будет продолжаться.
«Мы не рассматриваем это как проблему безопасности, но это, безусловно, проблема дезориентации», — добавил он.
Как добавляет О’Лири, ЕС и Белый дом должны взять полную ответственность, в частности, в форме санкций против России. В противном случае ожидаются дальнейшие сбои.
Ранее говорилось, что авиакомпании обеспокоены из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами. Более того, они могут пересмотреть маршруты вблизи границ с Россией, Украиной и Беларусью.
Так, компании-перевозчики все больше опасаются рисков, вызванных вторжением в зону гражданских полетов.
«Я думаю, это сигнал тревоги для всех в Европе, которые могут ожидать этого чаще», — сказал руководитель консалтинговой компании по безопасности Dyami Эрик Шутен.
Речь идет о рассмотрении возможности выполнения рейсов дальше на запад в Польше, а также как можно дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью. Полеты могут осуществляться в светлое время суток и при наличии дополнительного топлива. Оно может потребоваться для преодоления потенциальных перенаправлений, подобно мерам, принятым на Ближнем Востоке.