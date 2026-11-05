В Рязани после взрывов вспыхнули пожары: сообщают об атаке на НПЗ и составе Wildberries

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В ночь на 5 ноября в российской Рязани прозвучала серия взрывов. В Telegram-каналах сообщили об атаке беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод и обнародовали кадры, на которых видны несколько очагов возгорания в промышленной зоне.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.

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Также в Telegram сообщили о пожаре на территории логистического состава Wildberries, который, по предварительной информации, мог подвергнуться атаке. Масштабы пожара и возможных повреждений пока неизвестны.

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Напомним, в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов . Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

Ранее мы писали, что благодаря точным ударам по критически важным и труднозаменимым узлам переработки российской нефти Украина вывела из строя существенную часть российских НПЗ, а западные санкции и огромная территория РФ делают невозможным их быстрый ремонт и защиту.

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