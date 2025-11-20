В Рязани прогремели более 10 взрывов

Рязань / © из соцсетей

Ночью жители Рязани и Рязанской области сообщили о серии взрывов над городом. По данным местных Telegram-каналов, над регионом вроде бы активно работают силы противовоздушной обороны, уже зафиксировано сбивание нескольких воздушных целей.

Как рассказали местные жители изданию SHOT, громкие взрывы начались после 3 часов ночи и периодически продолжаются до сих пор. По их словам, всего было слышно примерно десяток мощных взрывов в разных районах города.

По состоянию на данный момент официальных сообщений о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших российские власти не обнародовали.

Напомним, СБУ и другие Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили порт «Новороссийск» в России. и позиции зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части одноимённом городе.