В Саакашвили обнаружили 20 диагнозов: половина из них несовместима с заключением – выводы экспертов

Экспертиза волос бывшего грузинского президента, содержащегося в заключении, показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.

Выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили указывают на то, что ему нельзя оставаться за решеткой. В правящей партии сомневаются в их достоверности.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на неправительственный центр "Эмпатия".

В сообщении говорится, что экспертизу Саакашвили проводили 10 грузинских и 6 иностранных специалистов. Она длилась с 1 июня по 28 ноября, ее результатом стали выводы на 194 страницах основного текста, приложения содержат еще 3 тысячи страниц.

Согласно выводам экспертизы в Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", хотя до ареста он был почти здоров.

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В частности, у заключенного обнаружили нейропсихологические и гастроэнтерологические проблемы, нарушения опорно-двигательного аппарата, проблемы со зрением, повышенную температуру, быструю потерю веса, боли в мышцах и суставах. Специалисты предполагают инфекционные процессы или интоксикацию, поскольку экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.

Эксперты утверждают, что Саакашвили не может находиться в пенитенциарных заведениях или в клинике "Вивамеди", где его содержат последние месяцы. Для проведения полноценной токсикологической экспертизы экспрезидента Грузии необходимо отправить в мультипрофильную больницу в США или ЕС.

"Необходима своевременная диагностика токсических веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ. Иначе, учитывая вероятность интоксикации, возможна кома и летальный исход", — говорится в документе.

Как сообщает сайт "Новости-Грузия", лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что выводам экспертизы нельзя доверять, поскольку центр "Эмпатия" связан с "Единым национальным движением", поддерживаемым Саакашвили.

По его словам, в заключении не указано, какая именно болезнь или патология должна стать основанием для освобождения заключенного.

“Нас просят политически принять решение и освободить Саакашвили для того, чтобы устроить в стране беспорядок. Мы не можем этого сделать", – заявил Кобахидзе.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как можно освободить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

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