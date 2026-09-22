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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Самарской области РФ гремели взрывы: после атаки сообщают о пожаре на НПЗ (фото, видео)

В ночь на 22 сентября в Самарской области РФ сообщали о многочисленных взрывах и работе ПВО, а после атаки на Куйбышевском НПЗ в Самаре, по предварительным данным, вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на РФ

Атака на РФ

В Самарской области России в ночь на 22 сентября прозвучала серия взрывов на фоне атаки беспилотников.

О громких взрывах и работе противовоздушной обороны сообщали, в частности, жители Тольятти и Самары. Российские власти объявили в регионе режим беспилотной опасности.

Затем в Сети начали появляться фото и видео масштабного пожара. Мониторинговые и OSINT-каналы утверждают, что атакован Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре.

По предварительным данным, на территории предприятия могла загореться установка первичной переработки нефти АВТ-5. На обнародованных кадрах видно сильное пламя над промышленной зоной. Официального подтверждения характера повреждений пока нет.

Куйбышевский НПЗ принадлежит "Роснефти" и входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих предприятий. Его проектная мощность составляет около 6,7 млн. тонн нефти в год.

Этот завод уже подвергался атакам. После удара беспилотников 10 июня 2026 года предприятие останавливало переработку нефти из-за повреждений и пожаров на двух основных установках первичной переработки. По данным Reuters, в 2024 году завод переработал около 4,7 млн тонн нефти.

Информация о последствиях нынешней атаки и возможных пострадавших уточняется.

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