В Самарской области России взорвали железнодорожный мост: момент взрыва попал на видео

В субботу, 28 сентября, в Самарской области России на железнодорожном мосту вблизи города Кинель произошел взрыв.

Момент взрыва попал на видео камеры наблюдения, которое публикуют в российских Telegram-каналах.

Как видно на опубликованных кадрах, в это время через мост проходил грузовой поезд с цистернами. Однако с рельсов он не сошел, взрывом не удалось повредить пути.

В то же время, очевидцы утверждают, что взрыв был такой силы, что в соседнем поселке сработала сигнализация у автомобилей.

Правительство российского региона сообщило, что в результате инцидента на мосту были повреждены "островки безопасности", информация о пострадавших не поступала.

Куйбышевская железная дорога уточнила, что "в связи с незаконным вмешательством посторонних в работу железнодорожного транспорта" было остановлено движение грузовых поездов на этом участке железной дороги.

В Самарской области России взорвали железнодорожный мост

Напомним, ранее в Белгородской области РФ, граничащей с Украиной , сошел с рельсов грузовой поезд после взрыва на железной дороге.

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