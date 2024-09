В самолете, летевшем из Болгарии, умер пассажир: что произошло и реакция экипажа

Пассажир трагически умер во время полета с Болгарии в Великобританию, что привело к экстренной посадке.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jet2 следовал из Бургаса в Ливерпуль, когда примерно через два часа полета возникла чрезвычайная ситуация. Это заставило пилотов перенаправить самолет в Германию для экстренной посадки.

Как свидетельствуют данные отслеживания полета, самолет благополучно приземлился в Кельне после стремительного понижения около 14:30 16 сентября. Позже в тот же вечер самолет продолжил свой путь в Ливерпуль, прибыв туда около 22:20.

Хотя личность погибшего пассажира остается неизвестной, считается, что у него случилась остановка сердца во время полета.

Авиационный сайт Airlive сообщил, что мужчина получил медицинскую помощь от экипажа самолета, а также двух пассажиров, имеющих медицинское образование, но, к сожалению, его не удалось реанимировать.

В своем заявлении Jet2.com подтвердила инцидент, сказав: "Мы можем подтвердить, что рейс LS3214 из Бургаса в Ливерпуль был перенаправлен в Кельн в понедельник, 16 сентября, из-за того, что клиент нуждался в медицинской помощи. К сожалению, мы можем подтвердить, что пассажир, к сожалению, умер. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семье и друзьям клиента в это очень тяжелое время".

