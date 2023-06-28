В самолете, летевшем в Польшу, погибла пассажирка: что произошло и как отреагировал экипаж

Трагический инцидент произошел во время рейса авиакомпании LOT из Чикаго в Краков. Погибла одна из пассажирок. Самолет не прекратил полета и долетел до места назначения.

Об этом пишет wprost.pl.

Во время выполнения рейса LO10 из Чикаго в Краков самолетом авиакомпании LOT Polish Airlines произошла трагическая ситуация. Во время полета умерла одна пассажирка. Информацию подтвердили в пресс-службе польской авиакомпании.

Самолет успешно приземлился в Польше и делом занимаются соответствующие органы на местах.

"Мы выражаем наши соболезнования родственникам пассажирки, погибшей во время сегодняшнего рейса из Чикаго в Краков. Экипаж действовал в соответствии с процедурами, предусмотренными в таких случаях, а после приземления в Кракове соответствующие службы продолжили свою деятельность", — сообщили в авиакомпании.

Инцидент произошел на рейсе LO10 из Чикаго в Краков, который вылетел из США в 17:20 по местному времени 27 июня. Несмотря на трагические события, самолет Dreamliner благополучно приземлился в Краковском международном аэропорту имени Иоанна Павла II 28 июня в 8:49 утра. Смерть женщины расследуют соответствующие органы.

Напомним, самолет авиакомпании easyJet, летевший из Манчестера в Великобритании в Даламан в Турции, был вынужден совершить срочное приземление в Греции из-за двух неадекватных россиян.

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