В самолете между пассажирами разгорелась массовая драка: пилот принял неожиданное решение

В самолете во время полета произошла драка / © Getty Images

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В самолете, летевшем из Тенерифе в Великобританию, разразилась массовая драка. Из-за этого пилот принял неожиданное решение — развернуться и успокоить пассажиров.

Об этом пишет dailymail.com.

Испанские диспетчеры воздушного движения сообщили, что ночью около 10 пассажиров устроили драку на борту самолета easyJet, следовавшего в Ливерпуль.

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В своём заявлении они отметили: «Экипаж рейса из Тенерифе-Юг в Ливерпуль сообщил нам, примерно через 30 минут после взлёта, что им необходимо вернуться в аэропорт, и попросил обеспечить присутствие полиции после прилёта. Группа из примерно 10 пассажиров устроила драку на борту, и капитан решил развернуть самолет из-за опасности, которую это представляло для безопасности полёта», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на рейсе easyJet EZY3352, который, по данным сервисов отслеживания полётов, вылетел из аэропорта Тенерифе-Юг незадолго до 20:00 по местному времени во вторник и вернулся в тот же аэропорт в 21:05.

На месте уже ждала полиция.

Представитель авиакомпании easyJet подтвердил: «Вчера рейс EZY3352 из Тенерифе в Ливерпуль вернулся в аэропорт, где его встретила полиция из-за группы пассажиров, нарушавших порядок. Затем рейс продолжил полет до конечного пункта назначения».

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Что стало причиной массовой драки — пока неизвестно.

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