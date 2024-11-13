В "самой смертоносной" тюрьме погибли 15 заключенных: что произошло

Война между заключенными также привела к ранению 14 человек.

В результате потасовки в крупнейшей тюрьме Эквадора погибли 15 заключенных и 14 получили ранения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Тюрьма Литораль в Гуаякиле была местом нескольких бунтов и массовых убийств на протяжении многих лет. Так, в 2021 году 119 заключенных погибли после вспышки бандитских разборок за решеткой.

Смертельная потасовка произошла 12 ноября в одном из камерных блоков тюрьмы, сообщает Национальная служба комплексного надзора за взрослыми, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями, которая осуществляет надзор за пенитенциарной системой.

На снимках изнутри тюрьмы видно, как сотрудники стоят у лежащего на крыше тела мертвого заключенного, а большая группа заключенных без рубашек в наручниках лежит на земле во внутреннем дворике.

В тюрьме Литораль погибли 15 человек / Фото: chtvhn/Twitter

Сестра одной из жертв рассказала эквадорской газете El Universo, что количество погибших могло быть гораздо больше.

"Они бросали в них гранаты, они обезглавливали их, они резали их. Сами полицейские, когда они были там (за пределами тюрьмы), показали мне видеозаписи, на которых видны тела в верхней части; они все лежат там, — сказала она. Поэтому мы и приехали сюда, потому что они уже сказали, что там не 17 или что-то такое, там 35, 40 погибших. Это то, что они давали информацию внутри самой тюрьмы".

Силам безопасности удалось войти в тюрьму и взять ее под контроль, чтобы "гарантировать безопасность и предотвратить новые инциденты".

Тюрьмы Эквадора стали самыми опасными в Латинской Америке: с 2001 года в результате десятков инцидентов в тюрьмах страны погибли более 400 человек.

Тюрьма Литораль является одной из самых смертоносных из них, ее репутации насилия не способствует и переполненность. В ней содержится около 10 000 заключенных, что вдвое превышает ее емкость.

Напомним, что известно о тюрьме, которой руководят террористы. Она расположена посреди пустыни в Чаде.

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