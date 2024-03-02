В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в многоэтажку – видео, фото

В российском Санкт-Петербурге в ночь на 2 марта беспилотник врезался в многоэтажку. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как пишут паблики, в результате взрыва пострадал дом на Пискаревском проспекте, 161.

В Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой дом/Фото: Baza

В Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой дом/Фото: Baza

В Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой дом/Фото: Baza

По данным "Базы", беспилотник влетел между перекрытиями дома. Повреждены стекла в по меньшей мере четырех квартирах, жителей эвакуировали.

Напомним, в Польше произошла авария – автомобиль сбил более десятка пешеходов.

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