В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в многоэтажку – видео, фото

Дрон врезался в жилой дом.
В российском Санкт-Петербурге в ночь на 2 марта беспилотник врезался в многоэтажку. По предварительной информации, пострадавших нет.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Как пишут паблики, в результате взрыва пострадал дом на Пискаревском проспекте, 161.
По данным "Базы", беспилотник влетел между перекрытиями дома. Повреждены стекла в по меньшей мере четырех квартирах, жителей эвакуировали.
Напомним, в Польше произошла авария – автомобиль сбил более десятка пешеходов.
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