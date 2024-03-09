В Санкт-Петербурге грузовик врезался в самолет с пассажирами: фото

Самолет российской авиакомпании с красноречивым названием "Победа" должен был лететь в Новосибирск.
В российском городе Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково грузовик повредил крыло пассажирского самолета, который должен был вылететь в Новосибирск. Местная прокуратура устанавливает причины инцидента.
Об этом случае, который произошел поздно вечером 8 марта, сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на транспортную прокуратуру.
По обнародованной информации, спецгрузовик, который привозит на борт питание, двигался задним ходом и врезался и левое крыло самолета российской авиакомпании с красноречивым названием "Победа", который должен был лететь в Новосибирск.
На борту находились 173 пассажира, которые уже расселись по своим местам.
Пассажиров пришлось высаживать и отправлять другим рейсом. По предварительной информации, никто из них не пострадал.
Поврежденное воздушное судно находится на стоянке аэропорта, выполняются технические работы. Следователи проводят проверку и оценивают ущерб.
Напомним, ранее в Морском порту Санкт-Петербурга загорелся дизель-электрический ледокол "Ермак". К тушению пожара привлечены 46 пожарных и 2 единицы техники.
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